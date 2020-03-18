Москва, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Сильный ветер возможен в Москве в конце дня 18 марта, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Жителям города рекомендуют не парковать свои автомобили возле деревьев и подвесных слабо закрепленных конструкций.
С 19:00 часов 18 марта до 09:00 часов 19 марта в городе Москве ожидается резкое усиление ветра с порывами, скорость которых составит 12−17 м/с.
Горожанам советуют обходить рекламные щиты и сооружения, не укрываться под деревьями от возможных осадков.
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