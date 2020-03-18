Нижний Новгород, , 18:45 — REGNUM В качестве одной из возможных причин оползня на Похвалинском съезде мэрия Нижнего Новгорода рассматривает прорыв трубы водоснабжения в расселенном доме. На место происшествия прибыл глава города Владимир Панов, сообщили в городской администрации.

«Этот дом нежилой, его должны были снести примерно через неделю», — отметил Панов. Он пояснил, что прорвать могло трубу горячего или холодного водоснабжения. Сейчас подача воды отключена.

Транспорт вместо Похвалинского съезда пущен по Метромосту. При этом также перекрыто две полосы Канавинского моста, которые ведут в верхнюю часть города.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень произошёл вечером 18 марта. Вместе с грунтом разрушилась деревянная лестница для пешеходов, расположенная на склоне. На месте происшествия работает оперативная группа Центрального управления кризисных ситуаций регионального управления МЧС.

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