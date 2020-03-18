Нижний Новгород, , 18:35 — REGNUM В Нижнем Новгороде на Похвалинском съезде произошёл сход грунта. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Оползень на Похвалинском съезде Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

В настоящее время перекрыто две полосы движения. Таким образом, движение транспорта полностью остановлено. Спасатели рекомендуют выбирать пути объезда с учётом инцидента. Отметим, что вместе с грунтом разрушилась деревянная лестница для пешеходов, расположенная на склоне.

На месте происшествия работает оперативная группа Центрального управления кризисных ситуаций ведомства.

Напомним, Похвалинский съезд связывает Канавинский мост с верхней частью города. Здесь проходит большое количество маршрутов общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, оползни в Нижнем Новгороде не являются редкостью. Последний раз крупный сход грунта произошел на Зеленском съезде, где оползни также происходят достаточно часто. Предыдущий оползень также фиксировался на Зеленском съезде в 2016 году.

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