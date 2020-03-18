Казань, , 18:59 — REGNUM Республиканские правоохранительные органы выявили за 2019 год более 2,22 тыс. экономических преступлений. За 2 месяца 2020 года число таких преступлений составило 489.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в прошлом году сотрудниками ведомства выявлено 431 преступление против государственной власти и интересов госслужбы. Расследовали 283 должностных преступления: 27 преступлений — по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), 65 — по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 40 — по ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Уголовные дела по 175 преступлениям направлены в суды, пресечено: 284 факта взяточничества, 81 факт получения взятки, 65 фактов дачи взятки, 138 — посредничество во взяточничестве. По Татарии выявлено 388 должностных преступлений, на потребительском рынке — 39, в сфере операций с недвижимостью — 384, в финансово-кредитной сфере — 611.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, управлением экономической безопасности и противодействию коррупции по Приморью в 2019 году было выявлено 503 преступления экономического характера.

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