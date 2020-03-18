Стокгольм, , 21:38 — REGNUM На шведском пароме M/S Visborg, находящемся в портовом городе Нюнесхамн в Стокгольмском регионе, проходит полицейская операция. Об этом 18 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Как сообщило на своем сайте туристическое агентство, занимающееся организацией паромных туров на остров Готланд Destination Gotland, рейс был отложен, так как на борту судна проводится полицейская операция.

Как заявил начальник полицейского управления по Стокгольмскому региону Торбьорн Нильссон, принимаемые меры обусловлены тем, что несколько человек забаррикадировались в одной из кают парома.

Согласно данным шведского издания Expressen, речь идёт о двух женщинах и одном ребенке. В 13:15 18 марта по местному времени поступило сообщение о пожаре в одной из кают на M/S Visborg.

По информации, размещенной на официальном сайте шведской полиции, было начато предварительное следствие по делу о противоправной угрозе. Как сообщили полицейские, в сложившейся ситуации они не могут однозначно сказать, когда будет завершена работа по делу.

«Сейчас полицейские находятся на месте совершения предполагаемого правонарушения и выясняют обстоятельства дела. Пока это всё, что я могу сказать о нашей работе на одном из судов, находящемся в порту города Нюнесхамн», — заявил официальный представитель полиции Швеции Туве Хэг.

На вопрос журналиста шведского издания TT о том, представляет ли сложившаяся ситуация какую-либо угрозу для общества, Туве Хэг ответил отрицательно, сообщив, что полицейские выясняют причины происшествия.