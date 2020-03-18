Чебоксары, , 18:04 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципальной бани. Ему предъявлено обвинение в присвоении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Перед судом предстанет бывший руководитель вурнарского МУП «Банно-прачечный комплекс». Следствие полагает, что в октябре-декабре 2014 года обвиняемый взял из кассы предприятий 60 тыс. рублей якобы на покупку дров, однако фактически они приобретены не были, а полученные средства были похищены. Кроме того, правоохранители считают, что в декабре 2015 года он перевел на свою банковскую карту со счета возглавляемой организации 65 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Дело направлено в Вурнарский районный суд.

В ведомстве напоминают, что в 2018 году обвиняемый был осужден за аналогичные преступления, совершенные в той же должности, за что получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Марпосадском районе Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении бывшего руководителя ресурсоснабжающей организации. Правоохранители полагают, что он использовал полученные от жителей коммунальные платежи на иные цели.

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