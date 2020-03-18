Калуга, , 18:49 — REGNUM В Калужской области к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорён 44-летний житель Москвы за развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в 2018 году подсудимый житель Москвы отправлял 11 и 12-летним девочкам через социальную сеть сообщения, фотографии и видеозаписи сексуального характера. С одной из девочек злоумышленник встретился на территории Калужской области и, находясь с ней в машине, предложил ребёнку за мобильный телефон вступить с ним в половую связь. Получив отказ, мужчина заблокировал двери автомобиля, а затем изнасиловал девочку.

Установить личность злоумышленника удалось благодаря своевременному обращению в правоохранительные органы и проведению технических мероприятий. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось сотрудниками УМВД России по Калужской области.

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