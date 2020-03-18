Солт-Лейк-Сити, США, , 17:30 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в среду, 18 марта, в западной части США. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).

Как уточняется, землетрясение произошло в Долине Солт-Лейк. Его эпицентр находится в четырёх километрах от города Магна в штате Юта.

Подземные толчки были зафиксированы в 7:09 утра по местному времени (16:09 мск), затем произошло ещё несколько повторных толчков меньшей мошности.

По сведениям департамента чрезвычайных ситуаций Юты, землетрясение привело к перебоям с подачей электроэнергии в ряде районов. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.