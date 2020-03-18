Белград, , 17:20 — REGNUM Сербия получит от Китая медицинское оборудование, респираторы, медицинские маски и средства противоэпидемической защиты для борьбы против коронавируса. Об этом 18 марта заявили в посольстве Китая в Сербии. Ожидается также, что в Белград скоро прибудут китайские специалисты, которые имеют опыт в борьбе с вирусом COVID-19.

«Мы в посольстве, сербская сторона, а также коллеги из китайских медицинских учреждений, стараемся изо всех сил, чтобы в Сербию как можно скорее прибыла первая большая посылка из Китая», — процитировал телеканал РТС слова сотрудника китайского диппредставительства.

Представитель посольства также отметил, что опыт Китая показывает, что в борьбе против эпидемии очень важно, чтобы граждане строго выполняли все указания медиков и властей.

Напомним, что в Сербии с 16 марта действует режим чрезвычайного положения. По состоянию на 18 марта в стране зарегистрировано 83 заболевших коронавирусом. Министерство внутренних дел страны подало уголовные иски против четверых граждан, нарушивших режим самоизоляции.

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