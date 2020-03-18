Чебоксары, , 16:54 — REGNUM В Чувашии 19 марта ожидается усиление ветра до 20 м/с. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

В ближайшие сутки в регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления. Днём 19 марта прогнозируется усиление ветра, скорость которого при порывах может достигать 20 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что непогода может привести к затруднениям в работе транспорта, обрывам линий электропередач и связи, кабелей, обрушению конструкций. И рекомендуют жителям держаться в стороне от опор ЛЭП, баннеров, строительной техники.

По данным Чувашгидромета, до полудня 19 марта ожидаются метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.