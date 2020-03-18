Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу и жителю Дагестана за участие в незаконном вооруженного формирования «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 18 марта.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2016 года Бийсолтан Джамалов примкнул к боевикам в Сирии. С начала 2017 года он в составе структурного подразделения организации «неоднократно, вооруженный автоматом и пистолетом, с комплектом боеприпасов, заступал на боевое дежурство и охранял подконтрольные этим организациям территории в пригороде Идлиб и в иных местах провинции Латакия».

Задержать Джамалова удалось в апреле 2019 года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Свою вину подсудимый признал полностью.

Суд лишил жителя Дагестана свободы на 12 лет. Отбывать наказание Джамалов будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.