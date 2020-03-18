Волгоград, , 15:40 — REGNUM От множественных травм в больнице Волгограда скончался 49-летний местный житель. Как оказалось, погибшего доставили в лечебное учреждение после ссоры с квартирантом. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили 18 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Погибший жил вместе с матерью в квартире в Дзержинском районе Волгограда и сдавал одну комнату 30-летнему мужчине. Вечером 15 марта квартирант вернулся домой пьяным с несколькими приятелями. Хозяин жилища сделал компании замечание, гости ушли, а подозреваемый набросился на мужчину, избил его и сбежал. Мать погибшего вызвала скорую помощь, но 16 марта от тупой травмы живота и разрыва внутренних органов он скончался в больнице.

Подозреваемого задержали у родственников, он полностью признал свою вину. Решается вопрос о заключении его под стражу.