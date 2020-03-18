Курган, , 15:31 — REGNUM В Кургане арестована генеральный директор ООО «Уралстройпроект», которая обвиняется в невыплате зарплаты работникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что на протяжении года директор фирмы, основным видом деятельности которой является оказание услуг в сфере создания проектной документации, имея денежные средства на счетах предприятия, не оплачивала труд 34 работникам. Общая сумма задолженность перед сотрудниками составила более 3 млн рублей.

При этом она неоднократно получала наличные деньги и не предоставила доказательства их расходования на нужды ООО «Уралстройпроект». Кроме того, скрывалась от следствия, мер к погашению задолженности не предпринимала.

В настоящее время долги по зарплате частично погашены. Гендиректор обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).