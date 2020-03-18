Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 15:15 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудник Росгвардии получил награду за спасение ребёнка из горящего дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В январе 2020 года сотрудник отдела вневедомственной охраны по Новому Уренгою, сержант полиции Муслим Атаев, будучи не при исполнении, на отдыхе, стал очевидцем крупного пожара двухэтажного жилого дома. Он незамедлительно сообщил о пожаре в службу спасения, а сам стал эвакуировать жильцов. Увидев в окне второго этажа ребёнка, молящего о помощи, он героически бросился на помощь и вынес мальчика из огня.

Сержант полиции Муслим Атаев награждён медалью «За спасение».