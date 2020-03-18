Кампала, , 15:12 — REGNUM Полиция Уганды арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге трех церквей в районе Вакисо, который граничит со столицей страны, Кампалой. Об этом сообщает газета Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, задержанный признался совершении преступлений.

По версии следствия, мужчина поджег Католическую церковь Святого Ноя в Касокосо, Международную церковь Свободы Христа и Церковь Божьего пути.

По сообщению полиции, арестованный заявил, что он был возмущен тем, что он, посещая эти проповедовавшие Евангелие процветания церкви, все еще оставался бедным.