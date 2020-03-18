Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM В Нижегородской области начался сезон активности клещей, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе зарегистрированы двое укушенных, в обоих случаях инфекционных заболеваний нет. Специалисты связывают раннюю активность членистоногих с аномально теплой зимой и советуют предпринимать меры осторожности на природе.

Несмотря на первые укусы клещей, акарицидная обработка парков, городских лесов, скверов, бульваров и кладбищ в Нижнем Новгороде начнется по плану — в середине апреля.