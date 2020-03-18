Минск, , 15:05 — REGNUM Белорусский госмонополист «Белпочта» в опубликованном 18 марта уведомлении сообщает о почти полной приостановке отправки почтовых отправлений. Исключение сделано для Китая, Гонконга и России.

«В связи с приостановкой авиаперевозок РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием исходящих почтовых отправлений (отправлений письменной корреспонденции, посылок и отправлений EMS) во все страны, за исключением Гонконга, Китайской Народной Республики и Российской Федерации» — сказано в публикации на сайте госкомпании. — Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку».

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«Белпочта» объяснила такие действия «объявленной пандемией коронавируса (SARS/CoV-19)», в связи с чем авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Белоруссии «из-за ужесточения глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса и обеспечение безопасности пассажиров во время полета, постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны». При этом на многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение, отметил белорусский госмонополист.

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Сообщается также, что из-за карантина во многих странах «не хватает работающего персонала, поэтому ожидаются серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки отправлений письменной корреспонденции и посылок».

«Во избежание контакта с человеком отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы, без расписки получателя, а роспись о вручении будет проставляться почтальоном с указанием номера удостоверения личности получателя», — отметил госоператор.

Со ссылкой на ВОЗ и Минздрав Белоруссии, а также «исходя из опыта зарубежных стран» белоруский госмонополист сообщает, что «коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения определяется в пределах нескольких часов), поэтому вероятность заражения от международного почтового отправления невозможна».

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Отметим, что официально в Белоруссии пандемия не объявлялась. Александр Лукашенко отказался закрывать границы даже после того, как все приграничные государства сделали это, в том числе в отношении граждан Белоруссии.