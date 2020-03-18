деревня Ключики, , 14:53 — REGNUM В деревне Ключики Пермского края двое маленьких детей госпитализированы с серьезными травмами после нападения собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью дошкольников по неосторожности возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, собака породы американская акита вырвала в заборе доску и выбежала со двора частного дома на улицу, где набросилась на двух детей в возрасте двух и пяти лет.