Самара, , 14:55 — REGNUM Порывы сильного ветра ожидаются на территории Самарской области. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории области объявлен «желтый» уровень опасности. Утром и днем 19 марта местами по региону ожидаются порывы юго-западного ветра до 20 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют всем гражданам ограничить выход из зданий.

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