Москва, , 14:45 — REGNUM По одному случаю заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Томской и Новосибирской областях России в течение суток 17 марта. Такие данные приводит 18 марта оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ.

Отмечается, что всего в России за сутки число заразившихся выросло на 33 человек. Из них 31 случай зафиксирован в Москве. Все новые больные вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Общее число заразившихся составляет в России 147 человек. Летальный случаев не было.

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