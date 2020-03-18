Тегеран, , 14:35 — REGNUM Число скончавшихся от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, достигло в Иране 1135 человек. Об этом сообщил 18 марта заместитель министра здравоохранения страны Али Реза Раиси в эфире телеканала IRINN.

Он уточнил, что в течение минувших суток скончались 174 человек. Всего случаев заражения в стране 17 361, при этом 1192 случая зарегистрированы за сутки.

Выздоровели 5710 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран находится на третьем месте в мире по числу зафиксированных случаев заболевания. В мире число случаев заражения превысило 18 марта 200 тыс. человек.

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