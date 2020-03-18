Оренбург, , 14:30 — REGNUM В Оренбургской области задержаны трое граждан, которые подозреваются в крупном хищении нефти. Компании «Роснефть» и «Газпром» заявили о предварительном ущербе в объеме около 300 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ.

По данным полиции, злоумышленники похищали нефть с помощью незаконных врезок в нефтепровод. С целью конспирации незаконные трубопроводы прокладывались под действующими. В районе федтрассы М-5 «Урал» нефть поступала в спрятанные под землей емкости и вывозилась грузовиками. Вторая врезка выявлена возле трассы Оренбург-Самара. Здесь углеводородное сырье поступало по трубопроводу сразу на нелегальный перерабатывающий мини-завод.

По фактам хищения нефти возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно производство. «Полицейскими, сотрудниками УФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски, изъято оборудование, необходимое для откачки сырья, грузовые автомобили, документация, системные блоки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.