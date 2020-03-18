Турочакский район, Алтай, , 14:11 — REGNUM Правоохранители на Алтае завершили расследование уголовного дела против мужчины, ранившего из ружья собственную дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Напомним, трагедия разыгралась 12 января. Напившись, местный житель в тот день пошёл к дому своей супруги, которая ранее ушла от него с тремя детьми. При этом он взял с собой ружьё. Увидев приближающегося мужчину, женщина убежала в дом и удерживала дверь ща ручку.

«Обвиняемый попытался проникнуть в дом, но не смог открыть дверь. Понимая, что в доме находится супруга и его малолетние дети, мужчина выстрелил в дверь, попав в свою 13-летнюю дочь, стоявшей в доме за дверью», — отметили в СКР.

Выйдя на улицу, злоумышленник ещё два раза выстрелил по окнам дома, после чего скрылся в дровянике своих родителей. На место происшествия прибыли полиция, однако мужчина оказал им сопротивление, угрожая перестрелять их. В результате полицейские прострелили его ногу, после чего мужчину удалось задержать.

Раненная девочка, к счастью, выжила. В своё оправдание мужчина заявил, что не хотел никого убивать, стреляя в дверь. Однако следователи считают, что собранные доказательства опровергают версию обвиняемого.

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