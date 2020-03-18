Красноярск, , 14:09 — REGNUM Экспертиза подтвердила смерть от собачьих укусов ещё двух жителей Красноярска из пяти погибших, как предполагается, в результате нападения бездомных собак. Об этом 18 марта со ссылкой на краевое управление Следственного комитета России сообщает региональный портал Newslab.ru.

Таким образом, уже подтверждена гибель от собачьих укусов четырёх жителей. По информации следователей, результаты экспертизы пятого тела могут быть получены до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля экспертиза подтвердила, что мужчина и женщина, найденные в Красноярске со следами укусов 11 января и 22 февраля, погибли в результате нападения бездомных собак.

Напомним, тело последнего погибшего предположительно от нападения бездомных собак было найдено на правом берегу Красноярска 25 февраля.

Читайте также: Красноярцы высказались о «собаках-людоедах»

Читайте ранее в этом сюжете: Горсовет Красноярска предложил разрешить отстрел агрессивных собак