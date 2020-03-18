Липецк, , 13:56 — REGNUM В Липецкой области организована доследственная проверка по факту гибели трёх человек при пожаре в деревне Малые Извалы Елецкого района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Утром 18 марта на улице Садовой загорелся дома. После пожара спасатели нашли обугленные тела трёх человек — одной женщины и двух мужчин. По предварительным данным, это хозяйка дома 1959 года рождения. Личности погибших устанавливаются.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать использование самодельного обогревательного прибора. Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области пожар унёс жизни троих человек