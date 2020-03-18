Белорецк, Башкирия, , 13:55 — REGNUM Доследственную проверку по факту падения на пенсионерку наледи с крыши дома организовали следователи в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел 12 марта в городе Белорецке. С крыши многоквартирного дома на улице Карла Маркса произошел сход наледи. В это время рядом находилась пенсионерка 1938 года рождения. Часть наледи упала ей на голову. В результате пожилую женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По данному факту следователи начали доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников управляющей компании, которые несут ответственность за уборку снега с крыш домов.

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