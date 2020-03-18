Москва, , 13:21 — REGNUM Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 200 тыс. человек. Такие данные приводит 18 марта портал Worldometers.info, данные которого регулярно обновляются.

Так, в 13:10 мск количество заражений составляло 200 тыс. 106 случаев. При этом 8010 человек скончались, а 82 тыс. 813 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения приводит данные о 184 975 заразившихся и 7 529 умерших. Подсчёты американского Университета Джона Хопкинса говорят о 198 178 заразившихся и 7954 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего заразившихся в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. В России коронавирус подтверждён у 114 человек.