Джакарта, , 13:20 — REGNUM Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся в Индонезии, увеличилось до 19 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Общее количество смертельных случаев выросло», — заявил Ахмад Юрианто, представитель минздрава Индонезии.

Известно, что из 19 пациентов 12 находились в Джакарте.

«Один человек погиб на Бали, один — в Бантене, один — в провинции Западная Ява, один — в провинции Восточная Ява и один — в провинции Северная Суматра», — отметил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло до 227 человек.

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