Анкара, , 13:03 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четверых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Сирии, об этом 18 марта сообщается на странице министерства обороны в Twitter.

Столкновения произошли в районе проведения операции «Щит Евфрата», о потерях со стороны турецких военных не сообщается.

Несмотря на то, что турецкие СМИ утверждают, что термин «нейтрализован» может относиться не только к физически уничтоженному противнику, но и взятому в плен, на практике речь идет именно о ликвидации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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