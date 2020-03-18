Париж, , 13:03 — REGNUM Французская армия привлечена к эвакуации пациентов с коронавирусом в военный госпиталь в Тулоне на юге страны. Об этом сообщает 18 марта Reuters.

Военные вывозят людей с критической стадией заболевания из восточных районов страны. Такой решение принято для облегчения нагрузки на больницы, где пациенты находятся на интенсивной терапии.

Уточняется, что первые шесть пациентов взяты на борт военного самолёта Airbus, оснащённого реанимационным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, заявив, что страна находится в состоянии войны с коронавирусом.

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