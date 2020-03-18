Первоуральск, Свердловская область, , 12:47 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) по горячим следам задержали убицу, напавшего с ножом на женщину возле здания городского суда. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МВД.

Как передаёт «Новый день», мужчину поймали в 13:30 по местному времени. Он был задержан в подъезде жилого дома, в котором живёт его мать.

Злоумышленник передан следователям. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, убийца также ранил пристава и еще одного человека. После убийства гражданин скрылся с места преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале в суде убили женщину и ранили пристава