Первоуральск, Свердловская область, , 12:26 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) открыто уголовное дело по факту убийства женщины и покушении на убийство ещё двух человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По предварительным данным, горожанин убил свою гражданскую жену, которая проходила потерпевшей по делу о побоях. Убийство совершено около пропускного пункта на судебный участок.

Убийцу попытались остановить судебный пристав и еще один мужчина, но преступник ранил их и скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 18 марта 2020 года. Убийца отправлен в розыск.

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