Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области лабораторно подтверждены случаи заболевания бруцеллёзом крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии 18 марта.

Вспышки опасного заболевания произошли неподалёку от посёлка Кузнецовский Сальского района и на хуторе Гусев Каменского района. В этих населённых пунктах установлен карантин, в период которого «запрещена реализация молока и молочных продуктов, провоз и прогон животных».

Известно, что в Каменский район скот был завезен без ветеринарных сопроводительных документов и согласования с ветслужбой.