Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении депутатов одного из поселений. Его подозревают в мошенничестве с квартирой ради получения налогового вычета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В поле зрения правоохранителей попал один из депутатов Егоркинского сельского поселения. В прокуратуре полагают, что он «договорился со своей супругой переоформить право собственности на квартиру третьему лицу, а потом «приобрести» ее обратно». По данным ведомства, супруга заключила договор продажи квартиры без фактической оплаты, указав в документах стоимость в размере 3,5 млн рублей.

«Затем было произведено отчуждение квартиры в пользу злоумышленника, так же без фактической оплаты и передачи жилого помещения», — считают в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в результате подозреваемый получил более 237 тыс. рублей в виде налогового вычета. Материалы проверки прокуратурой были направлены в СУ СК России по Чувашии для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Чебоксарах по итогам прокурорской проверки нарушения в сведениях о доходах и имуществе за 2017−2018 годы выявлены в декларациях у 25 депутатов из 43.

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