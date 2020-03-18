Уфа, , 12:06 — REGNUM Врачам, которые первыми смотрят в лицо коронавирусной опасности в Башкирии, будет выплачиваться специальная доплата. Об этом 18 марта сообщил в социальной сети глава республики Радий Хабиров.

По словам главы региона, такое решение он принял 18 марта.

Радий Хабиров отметил, что врачи, медицинские сестры и санитары уверенно выполняют свою работу: «готовность у них — высокая», персонал квалифицированный. При этом специалисты работают как в инфекционной больнице Уфы, так и в других республиканских медицинских учреждениях.

«Врачам — низкий поклон на спокойную надежную работу. И не только поклон. Сегодня принял решение о республиканской доплате для врачей, которые первыми смотрят в лицо опасности», — сообщил глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае препарат «Фавипиравир» назвали эффективным против COVID-19