Иваново, , 11:40 — REGNUM Жительница Иваново признана виновной в нескольких преступлениях в отношении своей маленькой дочери, в результате которых девочка скончалась. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СКР.

Как установлено судом и следствием, 35-летняя обвиняемая, зная о том, что у её дочери диагностировано тяжёлое заболевание и она нуждается в регулярном лечении, умышленно не давала ей лекарства, не обращалась к врачам за профилактическими осмотрами, не обеспечивала ей питанием, уходом и заботой, что привело к тому, что заболевание начало прогрессировать, наступили осложнения. Осенью 2018 года, занимаясь с дочерью гимнастикой, мать ударила девочку по ноге, в результате у ребёнка оказались сломаны две кости правой голени, но и тогда женщина не обратилась с ребёнком к врачу.

«В результате бездействия матери 13 декабря 2018 года девочка скончалась», — уточнили в СК.

Суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери (ст.156 УК РФ), причинении ей тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), а также причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.