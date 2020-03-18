Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) убили женщину и ранили пристава прямо на входе в городской суд. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Как передаёт ЕАН, утром 18 марта нападавший убил женщину ножом, пристава же спас бронежилет. Убитая проходила потерпевшей по административному делу и пыталась укрыться в здании суда. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчина сбежал с места преступления. Он объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину. Он подозревается в убийстве мужчины его экс-супруги.

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