Ярославль, , 11:29 — REGNUM Заместитель мэра Ярославля Елена Новик отправилась на самоизоляцию. Об этом рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Новик City-yaroslavl.ru

Такое решение глава города принял после сообщений в СМИ и соцсетях о том, что после возвращения из Иордании Новик не прошла положенную самоизоляцию. Волков объяснил это тем, что на тот момент коронавируса в королевстве якобы еще не было.

«Вчера мной было принято решение ее отправить на самоизоляцию. Елена Ивановна была в Иордании, вернулась 10-го числа. 10-го числа Иордания не входила в список стран, у которых есть контакты с коронавирусом. Никаких указаний к возврату наших туристов не было. Елена Ивановна чувствует себя великолепно, никаких симптомов нет. Поэтому она вышла на работу. Но для того, чтобы никаких опасений не было, она человек очень активный, всегда хочет работать, я вчера с ней поговорил, чтобы 14 дней она провела дома, после этого еще раз сдаст анализы, если все подтвердится, что она здорова, в среду, 24-го, она будет работе», — рассказал Владимир Волков.

Елена Новик занимает должность заместителя мэра по вопросам социальной политики.

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