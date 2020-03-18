Красноярск, , 11:19 — REGNUM Проверка по факту нападения собаки на ребёнка проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошёл возле школы №156 в микрорайоне Солнечный. Бездомная собака загнала в лужу восьмилетнего ребёнка и покусала ему руку.

По словам местных жителей, бездомных собак в этом районе они видят регулярно.

Проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в феврале 2020 года из-за нападений собак было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации локально в ряде городских территорий.

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