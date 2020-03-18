Барнаул, 18 марта 2020, 11:06 — REGNUM Жители двухэтажного дома по улице Опытная Станция, 16а в барнаульском селе Лебяжье (Алтайский край) оказались заблокированы упавшей под тяжестью снега частью ограждающей конструкции крыши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Судя по видеокадрам, опубликованным каналом «Алтайские крайности», конструкция эта упала прямо у подъезда, перегородив вход. И теперь жильцы вынуждены выходить на улицу (на работу, в школу, в детский сад) через окно квартиры на первом этаже. Обращение к сотрудникам МЧС, как отмечают местные жители, не помогло — там заявили, что за произошедшее должна отвечать управляющая компания.
Как уже сообщало ИА REGNUM, практически повсеместно запасы снега на Алтае в 1,5−2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Нарекания по поводу снегоуборки не прекращались в течение всего сезона.
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