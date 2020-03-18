Москва, , 11:12 — REGNUM В Москве необходимо закрыть возможности для реализации алкогольной продукции в ночное время. Об этом 18 марта заявил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов во время отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о реализации данных товаров в запрещенное время поставил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов («Единая Россия»).

«Мой вопрос будет касаться дистанционной продажи алкоголя. Проверить дистанционно сколько лет покупателю невозможно. И продавцы не продают алкоголь, курьер привозит алкоголь как подарок в знак того, что человек приобрел какую-то безделушку», — отметил Щитов.

В ответ начальник ГУ МВД столицы заявил, что является противником подобных махинаций и призвал депутатов выйти с законодательной инициативой, которая позволила бы ограничить возможности для реализации алкогольной продукции в ночное время.

«Продавцы идут на все возможные уловки, чтобы обойти законодательство. Мое личное мнение: такие вещи надо категорически запрещать — это целая цепочка событий. Наше мнение категорически нет — запретить. Предлагаю в рамках работы комиссии по безопасности Мосгордумы рассмотреть эти вопросы и выйти с законодательной инициативой», — сказал Баранов.

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