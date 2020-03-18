Кейптаун, , 11:08 — REGNUM Жителей ЮАР призвали не передавать деньги людям, которые заявляют, что собирают банкноты, якобы зараженные коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

В Южноафриканском резервном банке (SARB) публично заявили, что лица, выдававшие себя за государственных чиновников, которые собирают банкноты, являются мошенниками.

По информации полиции, мошенники выдавали сдавшим им средства лицам поддельные квитанции, заявляя, что их можно будет обналичить в любом банке.

«SARB никогда не будет просить представителей населения сдавать свои деньги», — сказали в банке.

В заявлении также говорится, что ни одна банкнота или монета не была изъята, и не было выдано никаких указаний о сдаче денег, через которые якобы можно заразиться коронавирусом.

Руководство банка также призвало представителей общественности обращаться в полицию, когда к ним обращаются «лица, которые якобы являются сотрудниками или представителями SARB».

Напомним, что к настоящему моменту в ЮАР выявлено более 60 заражений коронавирусом.