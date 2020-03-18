Москва, , 10:54 — REGNUM Неизвестный украл личные вещи на 1,6 млн рублей у посетителя спортклуба в центре Москвы. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный похитил сотовый телефон, наручные часы, наушники из раздевалки спортивного клуба, расположенного по адресу по адресу: Романов переулок, дом 4», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По словам потерпевшего, ущерб составил примерно 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».