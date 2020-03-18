Токио, , 10:45 — REGNUM Житель Японии, который заявлял о желании заразить других коронавирусом, скончался от заболевания. Об этом сообщает 18 марта агентство Kyodo.

57-летний житель города Гамагори в префектуре Айти был госпитализирован несколько дней назад, он умер в больнице. Заражение коронавирусом нового типа подтвердили у него в начале марта.

Как сообщало ИА REGNUM, после постановки диагноза житель Гамагори заявил своим родителям, что собирается распространить вирус, после чего отправился в бар и паб. Сотрудники паба, узнав об инфекции, вызвали полицию. Из-за мужчины заразилась одна из посетительниц, её госпитализировали.

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