Москва, , 10:51 — REGNUM В Москве сохраняется тенденция к сокращению количеству убийств, грабежей, краж из квартир и автомобилей. Об этом 18 марта заявил начальник главного управления МВД России по Москве Олег Баранов во время отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Московскими полицейскими была проделана значительная работа по профилактике и раскрытию преступлений. Московская полиция обеспечила безопасность при массовых мероприятиях, число которых увеличилось на треть. Количество общественно-публичных мероприятий увеличилось на 60%. Сохранилась тенденция к сокращению убийств, грабежей, краж», — сказала полицейский.

Также глава ГУ МВД России по Москве отметил, что на 17% сократилось количество преступлений среди подростков, а число правонарушений экстремисткой направленности уменьшилось на 58%.

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