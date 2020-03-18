Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии предварительно установлена причина массового отравления детей в чебоксарской школе № 50. Предположительно это норовирус, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

В республике продолжается проверка по факту отравления детей и учителей, в больницы были доставлены 20 человек.

«По предварительным данным следствия, информация о том, что у госпитализированных детей диагностирован норовирус, подтверждается», — говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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Отметим, что норовирус — это кишечная инфекция, симптомы которой схожи с ротавирусной инфекцией. Заразиться им можно после контакта с инфицированным человеком, через загрязненную пищу и воду.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в чебоксарской школе № 50. Утром 12 марта сообщалось о 20 обратившихся за медицинской помощью, к вечеру их число достигло 26. Были госпитализированы 20 человек, в том числе 18 детей. По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку.

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