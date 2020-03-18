Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки ФСБ задержала двоих сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, 16 марта «оборотни в погонах» потребовали от гражданина 500 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности. При этом полицейские грозились искусственно создать доказательства причастности мужчины к незаконному обороту наркотических средств. Действовали стражи порядка по предварительному сговору.

Полицейские были задержаны при получении взятки. В настоящее время они уволены из органов внутренних дел. Решается вопрос об аресте подозреваемых по п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».