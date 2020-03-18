Ташкент, , 10:25 — REGNUM Туристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендуется приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса в Узбекистане не стабилизируется.

Об этом говорится в решении специальной правительственной комиссии по подготовке программы плана-мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в республике от 17 марта 2020 года.

«Все виды общественных мероприятий, которые планировались провести на территории республики, международные мероприятия и спортивные соревнования, театральные, кино и концертные программы, будут временно приостановлены», говорится в документе.

Согласно решению спецкомиссии, в случае возвращения авиабилетов и железнодорожных билетов, приобретенных в целях туризма, в том числе по внутренним направлениям, приходящихся на период карантина, будут приняты меры полного возвращения средств

«Совместно с Министерством транспорта, Государственным комитетом по развитию туризма, МИД, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и ответственными министерствами и ведомствами, в настоящее время организован специальный штаб для оказания информационной поддержки иностранным гражданам, в том числе туристам, по вопросам связанным с возвращением их в свою страну», говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, на настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано 13 человек, заразившихся коронавирусом.