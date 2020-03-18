Соледар, ДНР, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 24 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 99 единиц боеприпасов, сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении боевики ВСУ применили гаубицы калибра 122 мм, выпустив десять снарядов. Также украиснкие силовики выпустили 14 мин калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 12 мин калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР ВСУ выпустили одну противотанковую ракету, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Железная Балка, Гурты, Гольмовский, Жабичево, Спартак, Донецк (терминал, посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты «Октябрьская»), Старомихайловка, Сигнальное, Петровское, Докучаевск, Саханка, Сосновское», — сказано в сообщении.

В результате повреждения получил газопровод и 36 стеклопакетов на окраине Донецка. В Докучаевске повреждено обрудование нефтеперерабатывающего завода, два дома повреждены в посёлках Сигнальное и Старомихайловка.

«В результате ночного обстрела со стороны Дзержинска по направлению Горловки (посёлок шахты имени Гагарина) с применением артиллерии калибром 122 мм повреждена линия электропередачи», — добавили в пресс-службе.

Обесточены восемь трансформаторных подстанций, без света остались 965 абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса ранения получил мирный житель ДНР 1964 года рождения.

Читайте также: В ДНР в результате взрыва пострадал мирный житель