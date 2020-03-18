Джакарта, 18 марта 2020, 10:12 — REGNUM Правительство Индонезии сообщило о семи погибших в результате распространения коронавируса в стране, сообщает Kompas.
«Семь человек скончались», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.
По его словам, еще двое человек скончались в Индонезии, поэтому число погибших в Индонезии увеличилось до семь.
Напомним, на сегодняшний день общее количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 172 человека, из этого числа девять пациентов смогли вылечиться.
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